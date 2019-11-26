Fenerbahçe o yüzden puan kaybetmiş

Fenerbahçe’de Alanyaspor, Antalya ve Kayseri yenilgileri bir türlü akıllardan çıkmazken, bir puanın kazanç olarak görülmesi takımın oyununu etkiledi. Mağlubiyetin etkisinin daha büyük olacağını düşünen sarı-lacivertliler, ligin en çok gol atan takımı karşısında bu yüzden temkinli futbolu seçti.

Fenerbahçe zorlu Malatyaspor deplasmanından bir puan alsa da ortaya konan futbolcu ve Teknik Direktör Ersun Yanal’ın defansif anlayışı eleştiri konusu oldu. Tecrübeli çalıştırıcı basın toplantısında ‘Her maça galibiyet için çıkıyoruz’ dese de bu zor deplasmandaki önceliği rakibine karşı önlem almaktı.

Bir puan kötü değil

Ligin en çok gol atan ve 3. bölgede en tehlikeli takımına karşı oynamanın yanısıra sarı-lacivertli takımdaki eksiklikler de teknik heyetin gözünü korkuttu. Sarı-lacivertli takımda bütün bu faktörler birleştiğinde ‘Malatya deplasmanından alınacak bir puan kötü değil’ görüşü hakim oldu.

Çünkü şampiyonluk yolunda puansız geçilen maçların uzun vadede sancısı büyük oluyor. Bunun için de her zaman Alanyaspor, Antalyaspor ve Kayserispor maçları örnek gösteriliyor. Etkili oynanan Alanya maçından puansız ayrılan sarı-lacivertliler, iç sahada Antalya’ya karşı da mağlup oldu. Bu müsabakalarda birer puan alınsaydı takımın daha rahat olacağı vurgulandı. Dolayısıyla Malatya deplasmanında takım kazanmak isterken, sürpriz kayıp yaşanması halinde farklı bir sıkıntı doğurması da söz konusuydu.

Bunların altında ise takımın hâlâ çok kırılgan ve tam olarak özgüvenini kazanmış olmaması gösterildi. Özellikle mağlubiyetler sonrası bu kırılganlık daha da artıyor. Bu nedenle deplasmanda alınan puanın özgüven için de önemli bir artı olurken, mağlubiyetin travması takımda büyük yaşanacaktı.

G.Saray etkeni

Sarı-lacivertliler sezon sonunda Galatasaray ile şampiyonluk yarışında çekişeceğini de düşünüyor. Bu nedenle sarı-kırmızılı takımın kaybettiği haftada alınan puan ile farkın ikiye çıkması da söz konusu oldu. (Skorer)