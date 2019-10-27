Fenerbahçe nereden nereye!

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde kendine geldi... Sezona müthiş bir başlangıç yapan Sarı- Lacivertliler, Konyaspor engelini de aşarak şampiyonluk yolunda en güçlü aday olduğunu bir kez daha gösterdi. Üstelik sadece 1 yıl önce her şey Fenerbahçe için kötü giderken, kısa zamanda müthiş bir değişim gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon 9. hafta geride bırakılırken, Cocu yönetimindeki Fenerbahçe’nin 9 puanı vardı ve 15. sıradaydı. Rakip filelere sadece 6 gol gönderebilirken, kalesinde 10 gol görmüştü. Bu kötü tablodan sadece 1 hafta sonraki Ankaragücü sınavının ardından Cocu ile yollar ayrılmış ve Sarı-Lacivertli kulüpte sıkıntılı bir süreç başlamıştı.

15.sıradan zirve takibine

Oysa Sarı Kanaryalar bu sezon bambaşka bir görüntü ortaya koyuyor. Sarı-Lacivertli ekip şimdiden 18 gol bulmayı başardı. Kalesinde de 9 gol gören Fenerbahçe, topladığı 17 puanla lider Alanyaspor’un ensesinde. Üstelik birçok zorlu maçı geride bırakan Kanarya, fikstür avantajıyla zirveye göz kırpıyor.

Milli arada liderlik hedefi

Ersun Yanal yönetiminde müthiş bir ivme yakalayan Fenerbahçe, milli araya girmeden önce rakiplerine nazaran iki rahat maça çıkacak. Fener önce ligin dibine demir atan Kayserispor’la deplasmanda kozlarını paylaşacak, ardından sıkıntılı günler geçiren Kasımpaşa’yı konuk edecek. Sarı-Lacivertli ekipte plan, milli araya lig lideri olarak girebilmek.