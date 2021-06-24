Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında mevcut başkan Ali Koç’a eleştirilerde bulundu. Çırağan Sarayı’nda düzenlenen toplantıya eski yöneticilerden Mahmut Uslu, Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, Abdullah Kiğılı, Yasemin Merçil, Murat Özaydınlı, Nihat Özbağ, Önder Fırat, Mithat Yenigün, İlhan Ekşioğlu, Ozan Balaban ve Cenk Başak’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Mevcut başkan Ali Koç’un seçim döneminde birçok yabancı kulüple arasının iyi olduğunu söylediğini fakat bu kulüplerden hiçbir oyuncunun transfer edilemediğini belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

'İrfan Can Kahveci'yi biz kaça aldık? 11 milyon Euro'ya'

"Niye, onların meblağı yüksek. 52 oyuncu geldi, kaç para verdi bilen var mı? Şeffaf olacaklardı. Olmazlar bu zihniyetle. Kurumsal yapıymış, yesinler kurumsalı. Böyle kurumsal yapı yok. Para yok, Fenerbahçe batmış ama sen 52 oyuncu alabiliyorsun. Burada 292 trilyon borç, 30 milyon dolarla bunu hallediyorsun. Antrenörleri getiriyorsun, Cocu’ya 1,5 milyon tazminat veriyorsun. Maaş veriyorsun, kaça geldi? Mourinho’yu getirsen daha iyiydi. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci. Kahveci kaça alındı bilen var mı? Bir lira federasyona ödeme göstermediler veya gösterdiler 1 milyon en fazla. Ama önümüzdeki seneden sonra çok ödeme var. İrfan Can için Galatasaray ve Marsilya 4,5 milyon Euro bonservis bedeli verdi. Biz kaça aldık? 11 milyon Euro'ya. Sakın beni yalanlamaya kalkmasınlar, evrakları koyarım önlerine." ifadelerini kullandı.

Transfer yapılırken başkan Ali Koç’un kandırıldığını kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Paralara yazık, Fenerbahçe’ye yazık. Gazeteci soruyor, ’Emre Belözoğlu şampiyon yapsaydı onunla devam edecek miydiniz?’ diye, cevap veriyor; ’Ben belki olmayacaktım.’ diyor. Hayda ne demek istiyor? Niyeti şu, şampiyon yapıp ondan sonra gitmek ve gittikten sonra ’Ali Koç başkan Fenerbahçe’yi şampiyon yaptı’ dedirtmek istiyor, tek derdi bu. Ne enkaz bırakmış farkında değil. 20 senede yaptığım borçtan fazla 3 yılda yaptı, hesaplar ortada. Yanlış transferler, çalışmalar. 52 oyuncu almak yerine 10 oyuncu alsaydın Aykut’u, Hasan’ı tutsaydın, devam etseydin ama içine Aziz Yıldırım kaçmış. Benimle yarışamazsın ben sokakta büyüdüm. Ben bilye oynuyorum, sen pamuklara sarılarak yaşadın, biz çok dayak yedik. Ama Allah aşkına biraz yanına sağlam bir yönetim al.''

'Fenerbahçe’nin en büyük sorunu bu'

Yine duyduğum isimlerle gidersen olmaz. Saygın insanları al, ama onların titri olarak yüksekte olması lazım. Yoksa kalkmaz Fenerbahçe yükseğe. Buradaki arkadaşların hepsinin titri var. Benim yönetimimden bir başkan Ali Koç, bir de TFF Başkanı Nihat Özdemir çıktı. Bıraksam bunların birisi başkan olurdu, ’Ben geleceğim siz durun.’ dedim. Espriler yapıyorum, bir daha hayatta düşünmüyorum başkanlığı. Arkadaşlarımdan biri olursa destekleyeceğim. Fenerbahçe’nin bundan sonra geleceği ile ilgili her hareketin içinde olacağız. Çekildi kenara oturdu yok. Protokolde oturacağım, tribünde beni görecekler. Loca almayacağım, ben protokolde bedava oturacağım. Borç olabilir, altından kalkabilirsin ancak mevcut yönetim yüzünden güven az. O durumun asla telafisi yok. Fenerbahçe’nin en büyük sorunu bu."





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