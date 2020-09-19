Son dakika... Fenerbahçe Nazım Sangare transferini resmen açıkladı...Fenerbahçe, Nazım Sangare transferini "Soyadı sizi şaşırtmasın, kendisi milli sağ bek" açıklamasıyla duyurdu









Antalyaspor başkanı Ali Şafak Öztürk Fenerbahçe'nin Nazım Sangare'yle ilgili transfer teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Öztürk Beşiktaş maçı sonrası ," Nazım Sangare için Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettik. Kulüple oyuncu konuşuyor. Onu bilemiyorum." dedi.

Ali Şafak Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

Nazım Sangare için Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin euro + oyuncu + sonraki satıştan pay şeklinde bir teklif geldi. Biz de kabul ettik. Nazım Samgare için Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra Ahmet Nur Çebi başkan bizimle konuştu. Tekliflerinin Fenerbahçe'nin teklifi ile aynı olabileceğini söyledi ama biz teşekkür ettik kendilerine. Fenerbahçe ile devam edeceğimizi ilettik.







