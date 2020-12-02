Fenerbahçe Nabil Dirar ile yolları ayırıyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de yeni bir ayrılık daha ufukta gözükte.. Nabil Dirar'ın ocak ayındaki ara transfer döneminde Türkiye macerasına nokta koyması bekleniyor. Faslı futbolcu, 2008-2012 yılları arasında formasını giydiği Club Brugge ile prensip anlaşmasına vardı. Belçika ekibi, Sarı-Lacivertliler ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almak istiyor.

Dirar, bu konuda Fenerbahçe ile bir görüşme yapıp bonservisini almaya çalışacak. Dirar'a bu konuda Fenerbahçe yönetiminin de kolaylık sağlaması bekleniyor. Sözleşmesindeki yaptırımı kabul etmeyen Faslı kanat oyuncusu kadro dışı bırakılmış ve takımdan ayrı çalışması istenmişti.