Fenerbahçe Moussa Dembele için görüşmelere başladı!

Sol bek sorununu Alioski ile çözen Fenerbahçe santrafor için harekete geçerken, yıldız ismin transferini bitirmek için harekete geçti.

Moussa Dembele için görüşmelere başladı

Sarı lacivertliler, Ligue 1 ekibi Lyon ile olan sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Fransız golcü Moussa Dembele için görüşmeler başladı. Yıldız oyuncunun transferi için görüşmeleri Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki yönetiyor.

Kanarya 9 milyon Euro önerdi, Lyon 12 istiyor

Lyon, 26 yaşındaki yıldızı için 12 milyon Euro bonservis ücreti istiyor. Fenerbahçe'nin ise Dembele için teklifinin 8-9 milyon Euro bandında olduğu belirtiliyor. İki kulüp arasında pazarlık devam ediyor.

Geçen sezon maliyeti nedeniyle vazgeçildi

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Moussa Dembele, geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak Fransız golcünün transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilmisti.

142 maçta 65 gol, 17 asist

Futbola 2011'de PSG altyapısında başlayan Moussa Dembele, bir yıl sonda Fulham altyapısına transfer oldu. Fulham da A takıma yükselen Fransız futbolcu 2016 bedelsiz olarak İskoç ekibi Celtic'e transfer oldu. 2018-19 sezonun başında 22 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Lyon'a transfer olan yıldız futbolcu, 2020-21 sezonun ikinci yarısını Atletico Madrid'de kiralık olarak geçirdi.

Geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla 36 maçta sahaya çıkan Dembele, 22 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekti. Fransız ekibiyle toplamda 142 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu 65 kez rakip fileleri havalandırırken 17 kez de gol pası verdi. (Ajansspor)