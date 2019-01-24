Fenerbahçe yönetimi, İngiltere'nin başkenti Londra'da uzun süredir sürdürdüğü temasların ilk meyvesini aldı. Sarı lacivertliler, Chelsea'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Chelsea Kulübü'nü daha önce ikna eden, ancak İngiltere'den ayrılmak istemeyen Moses'ın kararını bekleyen Fenerbahçe sonunda hedefine ulaştı. Nijeryalı oyuncu Premier Lig'den istediği teklifleri alamayınca, Kanarya'nın teklifini kabul etti.

SIRADA NORVEÇLİ JOHANSEN VAR

F.Bahçe'nin 1.5 yıllığına kiralayacağı Moses, Conte döneminde 11'in vazgeçilmezlerindendi. 2016-17'de 34, 2017-18'de ise 28 lig maçına çıktı. Sarri'nin gelişi sonrası yerini kaybeden Nijeryalı, düzenli oynamak için Kanarya'yı tercih etti. Sarı-lacivertliler, ayrıca orta saha oyuncusu Stefan Johansen için kulübü Fulham ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki Norveç'li oyuncu düşünmek zaman istedi...

(Sabah)