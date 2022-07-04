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Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı yarına alındı

Yeni sezona hazırlık kapsamında Fenerbahçe’nin Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçı yarına alındı.

04 Temmuz 2022, Pazartesi 16:18 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı yarına alındı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdüren Fenerbahçe ’nin kamp programında değişiklik yapıldı.

2 Temmuz’da Patizan ile oynanan hazırlık maçının ardından antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ikinci hazırlık maçının gününde değişikliğe gidildi.

Daha önce 6 Temmuz olarak açıklanan mücadeleyi 5 Temmuz’a alan Fenerbahçe Kulübü, TSİ 19.30’da Macaristan ekibi Mol Fehervar ile Graz’daki Merkur Arena’da karşılaşacak.

Mustafa AKIN/GRAZ, (Avusturya),(DHA)

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