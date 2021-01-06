Fenerbahçe - Mesut Özil transferinde son dakika! İşte o gerçekler...

Fenerbahçe camiasına Mesut Özil heyecanı sardı. Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki dünya yıldızı Sarı-Lacivertli takıma bir adım daha yaklaştı. Ali Koç ve yönetimi şampiyonluk adına devre arası transfer döneminde Mesut Özil bombasını patlatmaya hazırlanıyor...

Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı Londra'ya gitti!

Mesut Özil Fenerbahçe görüşmeleri bir süredir devam ediyor. Kısa süre önce Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil'e yakınlığı ile bilinen Acun Ilıcalı transfer görüşmesi için Londra'ya gitti. Mesut ve menajerleriyle yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı!

Yıllık 5 milyon Euro'ya transfer bitiyor

İlk görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe bu transferdeki ısrarını sürdürdü. İkinci görüşme ise yakın zamanda gerçekleşti. Mesut Özil ve ekibi bir kez daha Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'yı Londra'da ağırladı. Fenerbahçe tarafı bu kez Mesut ve menajerlerini ikna etti. Taraflar yıllık 5 milyon Euro'dan 3.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Geçen sezon Arsenal formasıyla 23 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen Mesut Özil'in takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL