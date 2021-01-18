Fenerbahçe Mesut Özil ile rekor kırdı

Fenerbahçe, Mesut Özil ile birlikte dünya futbol gündeminin odak noktası haline geldi. 32 yaşındaki süperstarı İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, Türk sosyal medya tarihine geçti. Sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından Mesut Özil için atılan 'Gel gündüzle gece olalım' paylaşımı, Türkiye'nin en çok etkileşim ve beğeni alan tweeti oldu.

Aynı zamanda Mesut Özil'i İstanbul'a taşıyan uçağı yolculuk boyunca 312 bin Fenerbahçe taraftarı tarafından takip edildi ve bu uygulama için rekor olarak not düşüldü.

Yönetici de açıkladı

Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu da bunun bir rekor olduğunu kendisine ait sosyal medya hesabından açıkladı ve "Bilgilendirme: Türk spor tarihinin en çok etkileşim alan paylaşımı artık resmen Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait. Büyük taraftar, çok büyük" ifadelerini kullandı.







