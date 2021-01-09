Fenerbahçe Mesut Özil ile her konuda anlaştı! İşte tek pürüz

Fenerbahçeli futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği gün gelmek üzere. Mesut Özil’in Çubuklu formayla vereceği poz heyecanla bekleniyor. Müthiş transfer operasyonunda yaşanan gelişmeler, Sarı-Lacivertliler’i fazlasıyla sevindirecek cinsten. Mesut Özil ile Fenerbahçe arasında anlaşma tamam. Hiçbir pürüz kalmadı. Fenerbahçe-Arsenal-Mesut üçgeninde yürütülen pazarlıklarda da önemli mesafe kat edildi.

Arsenal kolaylık istiyor

İngiliz ekibi, Mesut’u sezon sonunda kadar kiralamayı ve maaşının büyük bölümünü ödemeyi kabul etti. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe’nin ödemesi gereken kısmı ise almayarak jest yapacak. Transferin önündeki son engel 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Arsenal’da son dönemde ödenmeyen maaşı. İngiliz ekibi, Mesut’un yaklaşık 5.5 milyon Pound’luk alacağında indirime gitmesini istiyor. Çözülmesi gereken bir diğer konu ise sadakat bonusu.





Görüşmeler olumlu

Mesut ise İngiliz ekibindeki sözleşmesini tamamlaması halinde hak kazanacağı 1 milyon Pound’luk bu ücretin en azından bir bölümünün ödenmesini istiyor. Taraflar arasında bu konular üzerinde yapılan pazarlıkların da olumlu şekilde ilerlediği öğrenildi. Yıldız futbolcu, Arsenal ile anlaştıktan hemen sonra kendisini önce sezon sonuna kadar kiralık, ardından da 3 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Acun’dan al haberi!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Fanatik Fenerbahçeli olan ve Mesut’la yakın ilişkileri bulunan Acun, transfer gelişmeleriyle ilgili olarak, “Mesut Özil’i çok severim. Fenerbahçe’yi de çok seviyorum. Bir çabam var. Arsenal ile sözleşmesini hallettiği anda favori Fenerbahçe olur. Detayları tam olarak anlatamıyorum, başkan Ali Koç açıklar. Yakında güzel haberler alabiliriz” ifadeleri kullandı. Acun Ilıcalı’nın Mesut’un transferinde sponsor olacağı yönünde iddialar da var.

‘Come to Fener’e beğeni

Fenerbahçeliler’in her adımını takip etmeye başladığı Mesut’un dün akşam dünyaca ünlü şef Nusret’in ‘Come to Fenerbahçe’ paylaşımını beğenmesi taraftarı heyecanlandırdı. Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncuya ‘Gel artık’ mesajları göndermeye başladı.

Mesut Özil: Hayırlı Cumalar

Yıldız futbolcu, dün Instagram’dan İslam Alemi’nin mübarek günü olan Cuma dolayısıyla paylaşım yaptı. Paylaşımında konum olarak Sultanahmet Camii’ni işaretleyen Mesut, yine bu caminin ve dua ederken çekilen fotoğraflarının yer aldığı bir kolaja yer verdi. Dünyaca ünlü yıldız ayrıca ünlü İslam alimi Gazali’nin, “En mutlu insanların, Allah sevgisi en güçlü olanlar olduğunu bilin” sözünü de paylaştı.

Bir paylaşım da Kutlualp’ten

Hakan Bilal Kutlualp, bir dönem Fenerbahçe’de yöneticilik yapmıştı. Kutlualp, o dönemde başta Alex de Souza olmak üzere yapılan transferlerdeki etkinliği ile biliniyordu. Eski yönetici, Twitter’da Mesut Özil ile ilgili paylaşım yapanlar arasına katıldı. Hakan Bilal Kutlualp, Sarı-Lacivert kalplerle birlikte Fenerbahçe forması giydirilmiş bir Mesut paylaşımı yaptı.