Max Kruse, 18 Haziran’da alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini fesh etmiş ve Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etmişti. Kruse, 7.5 milyon Euro talep etmişti. Buna karşılık Sarı-Lacivertliler de Alman oyuncu için 18 milyon Euro’luk dava açmıştı. Başkan Ali Koç, o dönemde yaptığı açıklamada, “Kruse hayatının pokerini oynadı. Bu ona pahalıya mal olacak” ifadelerini kullandı. Gelinen noktada kazanan Max Kruse oldu. Kicker’de geçen hafta yer alan haberde FIFA’nın yıldız futbolcuyu haklı bulduğu belirtildi. Fenerbahçe’nin Max Kruse’ye 7.5 milyon Euro ödeyeceği kaydedildi.

Ödenecek para açıklanmadı

Sarı-Lacivertliler’in karara itiraz hakkı bulunsa da tecrübeli futbolcu ile anlaşma yoluna gidilmesi tercih edildi. Dün ilk açıklama Kruse’nin avukatı Sami Dinç’ten geldi. Dinç, “İki tarafın uzlaşmacı ve iyi niyetli girişimleri neticesinde sulhen çözümlendi. Fenerbahçe yöneticilerinin gösterdiği özveriye teşekkür ederiz” dedi. Sarı-Lacivertliler’den yapılan açıklamada da Kruse ile yapılan görüşmeler sonucu hukuki sürecin sulhen sonuçlandığı belirtildi. Alman futbolcuya ne kadar ödeme yapılacağına ise değinilmedi.



