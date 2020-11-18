Bundesliga'da Union Berlin forması giyen Max Kruse'nin Almanya'ya dönüşünü Berlin ekibiyle değil Köln takımıyla yapmaya planladığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir süre kulüpsüz kalan ve sonrasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile anlaşmaya vararak ülkesine geri dönen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Köln formasıyla yeni sezona başlama ihtimali bulunuyordu.

FENERBAHÇE DAVASI ENGEL OLDU

Fenerbahçe'yle yollarını ayırdıktan sonra davalık olan Kruse'nin sahaya çıkıp çıkamayacağı o dönem netleşmemişti.

Durumu inceleyen Köln kulübü avukatları, Kruse'yle anlaşma olsa dahi maçlara çıkmasının kesin olmamasından dolayı transferden vazgeçti.

Bunun yerine Bundesliga'ya Union Berlin formasıyla dönen Kruse, ligde çıktığı 7 maçta 3 gol ve 5 asistle takımına katkı sağladı. (Skorer)