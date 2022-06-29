Fenerbahçe Mariano için fiyat artırıldı

Fenerbahçe Gabigol için yaptığı yoğun girişimlerden sonuç alamadı, Aleskander Mitroviç için Fulham yüksek uçtu. Listesinde Sörloth, Seferoviç, Dembele gibi isimler de bulunan Sarı- Lacivertliler, son olarak Mariano Diaz için hamle yapmıştı. AS Gazetesi, Fenerbahçe’nin Dominikli golcü için Real Madrid’e yaptığı 4 milyon Euro’luk teklifi artırdığını yazdı. Buna göre yönetim, 28 yaşındaki forvet için İspanyol devine son olarak 5 milyon Euro’nun yanı sıra bonus önerdi. Real Madrid’den gelecek yanıt beklenmeye başladı. Golcü oyuncu, Real Madrid’den ayrılmaya kararlı. Sarı- Lacivertliler’in Mariano Diaz ile 2+1 yıllık sözleşme için görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.

Sattı, geri aldı

Yıldız futbolcu için Fenerbahçe dışında girişimde bulunan tek takımın Getafe olması, önemli bir avantaj. Şampiyonlar Ligi, Sarı-Lacivertliler’in Mariano’yu ikna etmesi için bir diğer avantajı. Real Madrid, yıldız futbolcuyu 2017’de 8 milyon Euro’ya Lyon’a satmış, buradaki başarılı performansı sonrası 2018’de 21.5 milyon Euro’luk geri alma maddesini kullanarak yeniden renklerine bağlamıştı.