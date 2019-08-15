Roma'nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov’un transferinin bir türlü sonuçlanmaması nedeniyle alternatif isimlere yönelen Fenerbahçe, Laziolu Riza Durmisi’nin ardından Kolarov gibi hem sol bek hem stoper oynayabilen Manchester Unitedlı Marcos Rojo ile temasa geçti.

Sarı lacivertliler, İngiliz ekibinin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in kadroda düşünmediği 29 yaşındaki futbolcu için 1 yıllık kiralama tekliflinde bulundu.

Geçen sezon sadece 6 maçta şans bulabilen Rojo, geçtiğimiz haftalarda kendisine talip olan Everton Kulübü ile görüşmüş ancak maddi konularda anlaşma sağlayamamıştı.

Manchester United’ın 2014 yılında Sporting Lizbon’dan 20 milyon Euro’ya transfer ettiği Marcos Rojo, Arjantin Milli Takımı’nda da forma giyiyor. Tecrübeli oyuncunun ManU ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet