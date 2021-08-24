Fenerbahçe Kulübü, hücum oyuncusu Mame Thiam'ın Yukatel Kayserispor'a transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda Fenerbahçe formasını giyen Mame Baba Thiam, Yukatel Kayserispor’a transfer olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Thiam geçen sezon 34 resmi maçta 8 gol - 2 asistlik katkı yaparken önceki sezon Kasımpaşa ile 25 lig maçında 11 gole imza atmıştı.

Üç yıllık sözleşme

Senegalli futbolcu Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Kayserispor'dan yapılan açıklamada da, "Hoşgeldin Mame Thiam. Fenerbahçe'den transferimiz Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.