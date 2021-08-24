MENÜ

Fenerbahçe, Mame Thiam'ın Kayserispor'a transferini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, geçen sezon takıma katılan ve bu sezon Vitor Pereira'nın planlarında yer almayan Mame Thiam'ın Kayserispor'a transfer olduğunu duyurdu.

24 Ağustos 2021, Salı 18:59 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe, Mame Thiam'ın Kayserispor'a transferini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, hücum oyuncusu Mame Thiam'ın Yukatel Kayserispor'a transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda Fenerbahçe formasını giyen Mame Baba Thiam, Yukatel Kayserispor’a transfer olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Thiam geçen sezon 34 resmi maçta 8 gol - 2 asistlik katkı yaparken önceki sezon Kasımpaşa ile 25 lig maçında 11 gole imza atmıştı.

Üç yıllık sözleşme

Senegalli futbolcu Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Kayserispor'dan yapılan açıklamada da, "Hoşgeldin Mame Thiam. Fenerbahçe'den transferimiz Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...