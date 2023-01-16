Kadıköy'de Galatasaray 'a derbi mücadelesini 3-0 kaybeden Fenerbahçe , Süper Lig 'de 18. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.

İlgili Haberler Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'dan transfer açıklaması





MAÇ VALENCİA'NIN GOLÜYLE BAŞLADI

8. dakikada kaleci Günay Güvenç ile stoper Ertuğrul Ersoy'un anlaşmazlığı sonucunda Enner Valencia topu boş kaleye göndererek kariyerinin en rahat gollerinden birini attı. Bu golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti, ev sahibi ekip de beraberlik için bastırdı. Kırmızı-Siyahlılar'ın ataklarında kaleci Altay'a gole izin vermezken, 45+2'de Michy Batshuayi ağları havalandırdı fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve ilk devre 1-0 sona erdi.

55'TE BERABERLİK, 70'TE KIRMIZI KART

İkinci yarı hızlı başladı. 55'te Stelios Kitsiou yay üzerinden yerden sert vurdu ve maça dengeyi getirdi. 70'te Angelo Sagal çift sarıdan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.





VALENCİA ZAFERİ 90+2'DE GETİRDİ

Kalan dakikalarda Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibinin üzerine gitti. Aranılan gol 90+2'de geldi! Rossi sağ kanattan getirdi, Valencia ceza alanında vurdu ve Sarı-Lacivertliler'i adeta ipten aldı, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

ANTEP 8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 38 yaptı ve zirveyle 4 puanlık farkını korudu. Gaziantep ise puanını 19 puanda kaldı ve galibiyet hasreti 8 maça çıktı.





Sarı-lacivertli ekibin Gaziantep deplasmanında 3 puan kazandığı mücadelenin hakemi Mustafa Kürşad Filiz ve ekibinin kararlarını Fanatik yazarı Deniz Çoban'ın da içlerinde bulunduğu Trio ekibi yayıncı kuruluş ekranlarında değerlendirdi. İşte o değerlendirmeler;

Dakika 11: Markovic'in penaltı beklediği pozisyon

Deniz Çoban: Çok net bir aldatma, tartışması bile olamaz. Oyuncuyu uyardı ama sarı kart vermeliydi.

Bülent Yıldırım: Çok bariz aldatma, endirekt serbest vuruş ve penaltı verilmeli.

Lale Orta: Abartılı şekilde ceza alanına kendini atıyor, hakemi kandırmaya çalışıyor. Sarı kart gösterilmeliydi.





Dakika 13: Kitsiou'nun, Mert Hakan'a faulü

Deniz Çoban: El yüze geliyor, Kitsiou sarı kart görmeliydi. Kürşad Filiz faulü bilmiyor, her pozisyonu versek, '2.Lig'de maç yönetemez' der izleyicilerimiz.

Bülent Yıldırım: Kolunu vuruyor yüzüne. Tartışmasız bir sarı kart.

Lale Orta: Ben de sarı kartın doğru olacağını düşünüyorum.





Sagal'ın, Ferdi'ye faulü

Deniz Çoban: İlk başta Sagal, Ferdi'ye vurmakla vurmamak arasında bir hareketi var o bile sarı kartken oyunu devam ettiriyor, ardından Sagal, Ferdi'yi kovalayıp düşürüyor. Bu da sarı kart olmalıydı. 30 saniyede oldu bunlar.

Bülent Yıldırım: Deniz'e katılıyorum. Hakem kontrolden uzak kalıyor.

Lale Orta: Hakemin göstermediği kartlar tartışılmaya çok açık. Bence de bu pozisyona sarı çıkmalıydı.





Dakika 31: Jevtovic'in, Crespo'ya faulü

Bülent Yıldırım: Topa kontrolsüz bir şekilde uçuyor. Bu hareketin gelişi zaten faul. Net bir sarı kart.

Deniz Çoban: Jevtovic'e sarı çıkmalı. Ardından takım arkadaşı topu yere vurup, hakeme tepki gösteriyor. İkisi de sarı kart. Çıkmadı ama. 31 dakikada 5 sarı kart atladı.

Lale Orta: Kontrolsüz kayarak müdahale var, net bir sarı kart.

Dakika 40: Djilibodji'nin, Valencia'ya müdahalesi

Bülent Yıldırım: Devam kararı yanlış. Djilobodji fırsat bulduğunda hava toplarında diz dirsek ne varsa ihlal yapabiliyor. Çok net bir sarı kart.

Deniz Çoban: Niyeti iyi değil, rakibine tekme atıyor. Acımasız ve gaddarca bir faul. Oyuncu masum değil, rakibinin sağlığını düşünmüyor. Sarı kart diyemiyorum sadece kırmızı kart daha doğru olur. Ama sarı bile göstermedi!

Lale Orta: Hareketin şiddeti sarı kart ama hakem yorumlayıp kırmızı verse bir şey diyemezdim.

İlgili Haberler Messi ve Ronaldo için 50 milyon liralık bilet!





Dakika 47: Djilobodji'nin, Batshuayi'ye faulü

Deniz Çoban: Oyuncu oyunu bozuyor zaten. Şiddet, sertlik önemli değil. Sarı kart doğru karar.

Bülent Yıldırım: Net bir sarı kart.

Lale Orta: Doğru bir sarı kart.

Dakika 54: Ferdi'nin, Figuereido'ya faulü

Bülent Yıldırım: Yanlış karar. Faul yok. Devamında gol oldu.

Deniz Çoban: Şansına yukardan eli yüzünü yokluyor Ferdi'nin. Tehlike arz ediyor denilerek faul verilebilir. Ama o zaman kart gerekiyor.

Lale Orta: Kesinlikle yanlış bir faul kararı. Sonucu da gole yol açtı.





Dakika 59: Sagal'ın, Mert Hakan'a faulü

Deniz Çoban: Sadece bu faul için gösteriliyorsa bu sarı kart yanlış. Ama Sagal oyunu bozan bir oyuncu, oyun kurallarını ihlal eden bir oyuncu, rakibini de arkadan itiyor diye yorumlanıp sarı veriliyorsa doğru karar.

Bülent Yıldırım: Aynı görüşteyim.

Lale Orta: Ben de kararın doğru olduğunu düşünüyorum.

Dakika 70: Sagal'ın ikinci sarıdan kırmızısı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Karardan sonra topu oyun bölgesinin dışına atıyor kasti olarak. Kurgulanmış bir protesto. İkinci sarı kart doğru.

Deniz Çoban: Her şekilde sarı kart. Hakemin bu maçta verdiği ender doğru kararlardan biri.

Lale Orta: Her koşulda sarı kart. Doğru karar.





Dakika 73: Szalai'nin sarı kartı

Deniz Çoban: Umut vaat eden bir atak yok. Neyin sarı kartı bu?

Bülent Yıldırım. Futbol böyle oynanır. Faul bile yok, sarı kartı anlayamadım.

Lale Orta: Ben de faul olmadığını düşünüyorum.

Dakika 82: Serdar Dursun, Jevtovic'e müdahalesi

Bülent Yıldırım: Darbe ve temas var. Yakalanması durumunda faul ve sarı kart gerekir.

Deniz Çoban: Serdar bu hareketi bilerek yapıyor. Kargaşa içinde hakemin bu hareketi görmemesini anlayabilirim. Görse sarı kart.

Lale Orta: Ben de sarı kart olması gerektiğini düşünüyorum.





Dakika 89: Serdar Dursun'un sarı kartı

Deniz Çoban: Röveşataya kalkma özgürlüğünüz var ama rakibin kafası oradayken bunu yaparsanız karşılığı olur. Acımasızca, yaralayıcı olsa kırmızı olurdu ama bu sarı kart.

Bülent Yıldırım: Deniz kriterleri söyledi. Sarı kart doğru karar.

Lale Orta: Doğru gösterdiği ender kartlardan.