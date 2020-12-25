Fenerbahçe maçında sakatlanan Papanikolaou’dan Olympiakos’a kötü haber
Olympiakos’un tecrübeli forveti Kostas Papanikolaou’nun 24 Aralık Perşembe günü çekilen MR’ının sonuçlarına göre yıldız isim sırt sakatlığı nedeniyle dört hafta boyunca sahalardan uzak kalacak.
30 yaşındaki Papanikolaou, bu sezon Turkish Airlines EuroLeague’de çıktığı 13 maçta 5,3 sayı, 2,3 ribaund, 1,8 asist ortalamaları ile mücadele etti. Octavius Ellis de Papanikolaou gibi takımının Fenerbahçe Beko maçında dirseğinden sakatlanmıştı. Georgios Printezis ise daha önce geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süre daha oynayamayacak. EuroLeague’de bu sezon 15 maçının yedisini kazanan Pire ekibi, 29 Aralık Salı günü Khimki Moskova ile karşılaşacak. (Eurohoops)