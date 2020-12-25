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Fenerbahçe maçında sakatlanan Papanikolaou’dan Olympiakos’a kötü haber

Olympiakos’un tecrübeli forveti Kostas Papanikolaou’nun 24 Aralık Perşembe günü çekilen MR’ının sonuçlarına göre yıldız isim sırt sakatlığı nedeniyle dört hafta boyunca sahalardan uzak kalacak.

25 Aralık 2020, Cuma 00:59 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe maçında sakatlanan Papanikolaou’dan Olympiakos’a kötü haber

30 yaşındaki Papanikolaou, bu sezon Turkish Airlines EuroLeague’de çıktığı 13 maçta 5,3 sayı, 2,3 ribaund, 1,8 asist ortalamaları ile mücadele etti. Octavius Ellis de Papanikolaou gibi takımının Fenerbahçe Beko maçında dirseğinden sakatlanmıştı. Georgios Printezis ise daha önce geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süre daha oynayamayacak. EuroLeague’de bu sezon 15 maçının yedisini kazanan Pire ekibi, 29 Aralık Salı günü Khimki Moskova ile karşılaşacak. (Eurohoops)


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