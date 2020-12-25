30 yaşındaki Papanikolaou, bu sezon Turkish Airlines EuroLeague’de çıktığı 13 maçta 5,3 sayı, 2,3 ribaund, 1,8 asist ortalamaları ile mücadele etti. Octavius Ellis de Papanikolaou gibi takımının Fenerbahçe Beko maçında dirseğinden sakatlanmıştı. Georgios Printezis ise daha önce geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süre daha oynayamayacak. EuroLeague’de bu sezon 15 maçının yedisini kazanan Pire ekibi, 29 Aralık Salı günü Khimki Moskova ile karşılaşacak. (Eurohoops)







