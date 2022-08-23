Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe 'ye konuk olan ve Kadıköy'e 2'de 2 ile yaparak 6 puanla gelen Adana Demirspor, 90 dakikayı 4-2 geride tamamladı. 82. dakikada Yaroslav Rakitskyi'nin gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamlayan ve bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, 90 dakikanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen'i sert bir dille eleştiren Başkan Sancak, takımını gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti ve beraberliği kaçırdıklarını ifade etti.

"Her şeyi kamuoyunun takdirine bırakıyorum.'' diyen Sancak, "Adaletli olun, başka bir şey demiyorum.'' dedi ve ekledi:

''Ben hakemleri çok severim ama bu haftanın en önemli maçıydı. Dikkat etmekte fayda var. Allah onların da yardımcısı olsun ama adalet herkese lazım, Fenerbahçe'ye de lazım olur. Onlar için de sitem ediyorum. Ligin başındayız, takımlar oturacaktır. Bunun Adana'sı da var. Adana'da da oynayacağız. biz de orada yeneriz.''

'Balotelli gidecekse gitsin!'

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Balotelli ile ilgili de konuşan tecrübeli futbol adamı, İtalyan yıldızın sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığını açıkladı, ''Normalde sakat ancak gidecekse gitsin. Onun yerine Dzyuba'yı aldık. Parayı veren düdüğü çalar, parayı getirecekse Fenerbahçe ya da Galatasaray da alabilir.'' dedi.





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