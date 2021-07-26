Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3. maçına bugün çıkıyor. Kanarya, Ankara’da 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda’yı 2-0, Kasımpaşa’yı ise 4-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nin ardından PEC Zwolle (Hollanda), Greuter Fürth (Almanya) ve Dinamo Kiev (Ukrayna) ile de karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe maçı şifresiz hangi kanalda? Fenerbahçe-Gençlerbirliği hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İlhan Cavcav Tesisleri’nde oynanacak Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı bugün saat 17.30’da başlayacak ve Fenerbahçe Youtube Katıl’dan ekranlara gelecek. 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Mesut Özil hastalandı

Antrenmanların dikkat çeken isimlerinden Mesut, dünkü çalışmaya katılamadı. Bağırsak enfeksiyonu geçirdiği açıklanan yıldız futbolcunun tedavisine hemen başlandı. Mesut Özil’in bugünkü Gençlerbirliği maçının kadrosuna dahil edilmesi zor görünüyor. Tecrübeli futbolcunun tedavisine İstanbul’da devam edilmesi ve yarından itibaren takımla antrenmanlara kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de keyifler yerinde

Fenerbahçe’nin dünkü antrenmanı yüksek tempoda geçti. Buna rağmen oyuncuların neşeli halleri görülmeye değerdi. Sıcak bir havada yapılan çalışmada oyuncular, Pereira’nın gözüne girebilmek için ellerinden gelen mücadeleyi verdi. Antrenman sırasında hırslı halleri göze çarpan oyuncular, idmanın durduğu her anda ise birbirleriyle şakalaştı, Samandıra kahkaha sesleriyle yankılandı.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı:

26 Temmuz Pazartesi / Fenerbahçe-Gençlerbirliği

28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth

4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev