Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde İspanyol ekibi Valencia Basket, İstanbul'da zorlu bir deplasmana hazırlanıyor. Valencia, temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Valencia Basket hakkında

1986 yılında kurulan Valencia, 1988 yılında İspanya Birinci Ligi'ne çıktı, fakat ligde kalıcı hale gelmesi 1996 yılını buldu. 2 yıl sonra İspanya Kral Kupası'nda epik bir final sonucunda DKV Joventut Badalona'yı geçerek ilk kupasını kazanan o yıllardaki adıyla Pamesa Valencia, ilerleyen yıllarda İspanya Ligi'nde Playoff’un gediklilerinden biri haline geldi.

Avrupa'da Saporta Kupası'nda 2 kez final oynayan Valencia, 1999'da Benetton Treviso'ya, 2002'de ise Montepaschi Siena'ya kaybetti. Valencia için her şeyi değiştiren 2002-03 sezonu oldu. ULEB Kupası'nı final serisinde maç kaybetmeden Krka Bova Mesto'yu finaller MVP'si Dejan Tomasevic, Nacho Rodilla ve Fabricio Oberto'un önderliğinde geçen Valencia, aynı sezon İspanya Ligi'nde de final oynasa da Barcelona'ya kaybetti.

2003-04 sezonunda EuroLeague'de ilk kez sahne alan Valencia, Top 16 turuna kadar yükseldi. Valencia EuroCup'ta başarılı sezonlar geçirse de kupayı 2010 yılına kadar tekrar kazanamadı. O sezon Baş Antrenör Neven Spahija ve yıldız oyuncular Matt Nielsen, Nando De Colo ve Victor Claver önderliğinde o zamanki adıyla Power Electronics Valencia Vitoria-Gasteiz'deki finalde Alba Berlin'i geçerek kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

Bir sonraki sezon, EuroLeague'de Playoff turuna kadar yükselen Valencia, Real Madrid'e yenilerek kupadan elendi. 2012'de tekrar EuroCup finali oynayan Valencia, Khimki'ye kaybetti. 2014'teki EuroCup finalinde ise Justin Doellman'ın harika performansıyla UNICS Kazan'ı deviren Valencia kupayı tekrar kazandı.

2014-15 sezonuna EuroLeague'de başlayan Valencia, ardından EuroCup'ta çeyrek finale, İspanya Ligi'nde ise yarı finale kadar yükseldi. 2017 yılında Baş Antrenör Pedro Martinez ve yıldız oyuncular Rafa Martinez ve Bojan Dubljevic önderliğinde 3 final oynayan Valencia, Kral Kupası'nda Real Madrid'e, EuroCup'ta ise Unicaja Malaga'ya kaybetse de, İspanya Ligi Finali'nde Real Madrid'i MVP Dubljevic ile geçerek ilk lig şampiyonluğunu kazandı.

2017-18 sezonunda EuroLeague'e dönen Valencia, EuroLeague'de Playoff turunu göremedi, ligde ise playoff ilk turunda elendi. 2018-19'da bir geri dönüş sezonuna ihtiyaç duyan Valencia bunu EuroCup'ı dördüncü kez kazanarak başardı. 17 maçın 16'sını kazanan, finalde ise Alba Berlin'i deviren Valencia, bu şampiyonluk ile EuroLeague'de tekrar oynamaya hak kazandı. Will Thomas Finaller MVP'si seçilirken, Dubljevic ve Sam Van Rossom ise All-EuroCup takımına seçildi.

Valencia’nın geçmişinde dört EuroCup, bir İspanya Ligi, bir İspanya Kupası ve bir de İspanya Süper Kupa şampiyonlukları bulunuyor.

Valencia Basket’te son durum ve maç önü notları

Jaume Ponsarnau tarafından çalıştırılan ve Fenerbahçe Basketbol tarihine adını yazdırmış Nikola Kalinic ile geçtiğimiz sezon forma giyen Derrick Williams’ın da bulunduğu Valencia Basket’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Sam Van Rossom, Guillem Vives, Martin Hermannsson, Guillem Ferrando, Klemen Prepelic, Josep Puerto, Vanja Marinkovic, Milan Jimenez

Forvetler: Nikola Kalinic, Joan Sastre, Fernando San Emeterio, Derrick Williams, Louis Labeyrie

Pivotlar: Bojan Dubljevic, Mike Tobey, Jaime Pradilla, Tomas Pavelka

Koç: Jaume Ponsarnau

Valencia, bu sezon EuroLeague’de oynadığı dokuz maçta altı kez kazandı. Geride kalan çift maç haftasında iki galibiyet aldı. 17 Kasım’da konuk ettiği Panathinaikos’u 95-83 ile geçen Valencia, 20 Kasım’da da evinde Maccabi’yi 82-80 ile geçti. Maccabi maçında Valencia’nın en etkili isimleri 22 sayıyla Klemen Prepelic ve 15 sayıyla Derrick Williams oldu.

Valencia Basket; İspanya Ligi ACB’de, EuroLeague’deki görüntüsünün uzağında kaldı. 10 hafta sonunda dört galibiyeti bulunan Valencia, son lig karşılaşmasında 22 Kasım tarihinde konuk ettiği Iberostar Tenerife’ye 89-95 yenildi. Bu mücadelede Klemen Prepelic 20, Fernando San Emeterio ise 14 sayı buldu.

Valencia’da Vanja Marinkovic ve Joan Sastre bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Valencia'da son olarak Fransız uzun forvet Louis Labeyrie'nin de sakatlık sorunu yaşadığını açıkladı.

Valencia’da 11 farklı oyuncu bu sezon ilk beşlerde yer alırken, her maça ilk beşte başlayan tek isim Bojan Dubljevic oldu.

Sam Van Rossom, EuroLeague’de faul çizgisini son 19 ziyaretinde de hata yapmazken, Bojan Dubljevic ise yanı noktada 20 atışlık bir seriye sahip. Dubljevic, son sekiz EuroLeague maçının yedisinde çift haneli sayılarda verimlilik puanına erişti.

Nikola Kalinic, bu sezon iki sayılık atışlarda %65.1 isabet oranı yakaladı ve bu alanda EuroLeague’in en iyi dokuzuncu oyuncusu.

Fernando San Emeterio, yedi top çalmaya daha imza atması halinde bu alanda EuroLeague’de 100 barajını aşacak. San Emeterio’nun EuroLeague kariyerinde 600 ribaundu var.