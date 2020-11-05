Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde Rus ekibi Khimki Moskova, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. 6 Kasım Cuma günü (yarın) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Khimki Moskova hakkında

Sekizinci EuroLeague sezonunu yaşayan ve bu organizasyon ilk kez üst üste 4. defa yer alan Khimki Moskova, basketbol faaliyetlerine 1997 yılında başladı. Yalnızca altı yıl içerisinde Rusya Ligi yarı finaline yükseldi ve Rusya Kupası’nda da üç kez üst üste yarı final oynadı. 2006 senesinde Rusya Ligi ve Rusya Kupası’nda final oynayan ancak iki kulvarda da CSKA Moskova engeline takılan Khimki, Fiba Eurocup’ta da finale yükselme başarısı gösterdi fakat Joventut Badalona’yı geçemedi.

2007 yılı, Khimki Moskova’ya ilk kupasını getirdi. Rusya Kupası’nda CSKA Moskova’yı geçen Khimki, ilk büyük başarısına imza attı. Aynı sezonda üçüncü kez üst üste Rusya Ligi finaline kalan ve ULEB Cup’ta da ilk kez mücadele ederek Top 16 oynayan Khimki, istikrarlı gidişatını sürdürdü. 2008-09’da Eurocup’ta finale yükselen Rusya temsilcisi, Litvanya’nın güçlü takımlarından Lietuvos Rytas’ı geçemedi.

2009-10’da ilk kez EuroLeague’de mücadele eden ve Top 16 turuna yükselme şansı yakalayan Khimki, 2011’de CSKA’yı geçerek VTB Ligi’ni, 2012’de de finalde Valencia’yı geçerek Eurocup’ı kazandı. Bu kadroda Zoran Planinic, Vitaly Fridzon ve Kresimir Loncar dikkat çekiyordu.

2012-13 sezonunda üçüncü kez EuroLeague’de mücadele eden Khimki, Top 16’ya yükselme başarısını tekrarladı ancak iki sezonu kupasız tamamladı.

Rusya ekibi, 2014-2015’te Eurocup’ı turnuva MVP’si Tyrese Rice ve Finlandiyalı şutör Petteri Koponen önderliğinde ikinci kez kazandı. Bu iki oyuncu da Eurocup’un en iyi beşine seçilirken, Rimas Kurtinaitis de bu turnuvayı üçüncü kez kazanan ilk koç oldu. Bu sezonda VTB’de final oynama başarısını tekrarlayan Khimki, finalde yine CSKA’ya takıldı.

2016-17’de Alexey Shved önderliğinde Eurocup’ta çeyrek final gören ve VTB’de de final oynayan Khimki, 2017-18 sezonunda ise EuroLeague kulvarına dönüş yaptı ve ilk kez Play-off oynama başarısı gösterdi. Khimki’nin Final Four hayallerine son veren takım ise 3-1’lik seri sonunda CSKA Moskova oldu.

2018-19 sakatlıklar nedeniyle EuroLeague’de istediğini alamayan ve Play-off dışında kalan Khimki, VTB’de ise finale yükseldi. Rusya temsilcisi, pandemi nedeniyle yarıda kalan 2019-20 sezonunda ise Play-off potasında yer alıyordu.

Müzesinde iki Eurocup, bir VTB Ligi, bir de Rusya Kupası şampiyonlukları bulunan Khimki’nin formasını yakında dönemde giyen isimler arasında Gianmarco Pozzecco, Maciej Lampe, Timofey Mozgov, Kelly McCarty, Vitaly Fridzon, Carlos Delfino, Jorge Garbajosa, Keith Langford, Carlos Cabezas, Paulius Jankunas, Kresimir Loncar, Zoran Planinic, Petteri Koponen, James Augustine, KC Rivers, Paul Davis, Marko Popovic, Tyler Honeycutt ve Zoran Dragic gibi isimler yer alıyor.

Khimki Moskova’da son durum

Rimas Kurtinaitis tarafından çalıştırılan Khimki Moskova’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Alexey Shved, Errick McCollum, Vyacheslav Zaytsev, Stefan Jovic, Dairis Bertans, Evgeny Voronov

Forvetler: Sergey Karasev, Egor Vialtsev, Janis Timma, Sergey Monia, Vladislav Odinokov, Vladislav Sharapov, Jonas Jerebko

Pivotlar: Devin Booker, Jordan Mickey, Greg Monroe

Koç: Rimas Kurtinaitis

Sezonun ilk bölümünü sorunlarla boğuşarak geçiren ve ideal kadrosundan uzak kalarak ilk beş maçta galibiyet alamayan Khimki, 30 Ekim Cuma günü oynanan Kızılyıldız karşılaşmasıyla ilk galibiyetine uzandı. Rakibini Moskova’da 83-77 yenen Khimki’de Errick McCollum 23 sayı, Alexey Shved ise 15 sayı, 12 asist, 4 ribaund istatistikleri üretti.

Khimki, VTB Ligi’nde çıktığı altı maçta iki galibiyet aldı. Son VTB karşılaşmasını 26 Ekim’de oynayan Khimki, Avtador Saratov’a 85-82 yenildi. Bu mücadelede Jordan Mickey 24, Greg Monroe 19, Alexey Shved ise 17 sayı üretti.

Khimki Moskova’nın maç önü notları

Khimki Moskova’da Stefan Jovic sakatlığı nedeniyle ilk altı maçı, Sergey Monia da son üç karşılaşmayı kaçırdı. Errick McCollum ise geçtiğimiz hafta Khimki formasıyla ilk kez EuroLeague’de boy gösterdi.

Khimki Moskova’da bu sezon 16 farklı oyuncu EuroLeague’de forma giyerken, ilk beşlerde on farklı oyuncu yer aldı. Tüm maçlara ilk beşte başlayan tek isim Jonas Jerebko oldu.

Alexey Shved, EuroLeague’de son 22 maçın tamamında ve son 62 maçın 61’inde en az 1 üç sayı isabeti buldu. Shved, son 13 EuroLeague maçının 12’sinde en az 2 üç sayı isabeti kaydetti. Shved, son 76 EuroLeague karşılaşmasında çift haneli sayılarda skor üretti. Rus yıldız, son dokuz EuroLeague maçının sekizinde en az bir top çalma istatistiğine imza attı. Shved, faul çizgisini son 20 ziyaretinde hata yapmadı.

Janis Timma, son 14 EuroLeague karşılaşmasında en az 1 üç sayı isabeti buldu. Timma, son 12 EuroLeague maçının 11’inde en az 2 üç sayılık baskete imza attı.

Jonas Jerebko, son 11 EuroLeague maçının 10’unda çift haneli sayılarda verimlilik puanına erişti. Jerebko, son 13 EuroLeague karşılaşmasında da en az 1 üçlük buldu.

Devin Booker, son 10 EuroLeague mücadelesinde de çift haneli sayılarda verimlilik puanına erişti.

Greg Monroe, son 14 EuroLeague maçının 13’ünde çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretti.

Errick McCollum, son yedi EuroLeague maçının altısında çift haneli sayılarda skor yaptı. McCollum, son 19 EuroLeague maçının 18’inde en az 1 üçlük buldu.

Devin Booker, maç başına 8.2 ribaund ortalamasıyla bu sezonun EuroLeague lideri ve hücum ribaundlarında da 3.2 ortalamayla ikinci. Ribaund istatistiğinde Jonas Jerebko da 7.7 ortalamayla ikinci sırada bulunuyor.

Alexey Shved, EuroLeague tarihinde bir sezonda (2017-18) en çok sayı (740) ve en çok üç sayı isabeti (107) üreten isim.

Stefan Jovic, EuroLeague tarihinde bir maçta en çok asist (19) yapan isim.