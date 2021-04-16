Fenerbahçe maça çıkmıyor Vakıfbank şampiyon

8'i sporcu ve 4'ü teknik ekipten olmak üzere vaka sayısı 12'ye çıkmıştı. 3 galibiyet alanın şampiyon olacağı seride Vakıfbank 2-0 öndeydi. Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada 3. maçın iptal edildiği, karantina süreci nedeniyle erteleme olmayacağı ve sahaya çıkmayan takımların 3-0 hükmen yenik sayılacağının kulüplere bildirildiği kaydedildi. Böylelikle Vakıfbank’ın şampiyonluğu resmileşmiş oldu. Sarı-Siyahlılar kupayı bugün saat 15:00’te Vakıfbank Spor Sarayı’nda alacak.



