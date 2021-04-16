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Fenerbahçe maça çıkmıyor Vakıfbank şampiyon

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, takımdaki koronavirüs vakaları sebebiyle Sultanlar Ligi'nde bugün oynanacak final serisi 3’üncü maçına çıkmama kararı aldı.

16 Nisan 2021, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe maça çıkmıyor Vakıfbank şampiyon

8'i sporcu ve 4'ü teknik ekipten olmak üzere vaka sayısı 12'ye çıkmıştı. 3 galibiyet alanın şampiyon olacağı seride Vakıfbank 2-0 öndeydi. Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada 3. maçın iptal edildiği, karantina süreci nedeniyle erteleme olmayacağı ve sahaya çıkmayan takımların 3-0 hükmen yenik sayılacağının kulüplere bildirildiği kaydedildi. Böylelikle Vakıfbank’ın şampiyonluğu resmileşmiş oldu. Sarı-Siyahlılar kupayı bugün saat 15:00’te Vakıfbank Spor Sarayı’nda alacak.


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