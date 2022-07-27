2019'da Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Luiz Gustavo'nun 3 yıllık Fenerbahçe kariyeri resmen sona erdi. Günler öncesinde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Brezilyalı ön liberoyu kadrosuna kattığını açıklarken, Sarı-Lacivertliler'den de bir duyuru geldi.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda bu akşam Dinamo Kiev ile oynayacağı maçtan yaklaşık yarım saat önce Kanarya resmi sosyal medya hesaplarından, "Kulübümüz oyuncularından Luis Gustavo, Al Nassr Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncuya bugüne kadar ki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı ve transferi resmen duyurdu.

Al Nassr, 35 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye bir bonservis bedeli ödemeyecek.







