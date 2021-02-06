Fenerbahçe Luiz Gustavo yokken zorlanıyor

Fenerbahçe geçen sezon kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun görev yapmadığı maçlarda zorlandı. Son olarak Hatayspor maçında ikinci yarı görev yapmayan Gustavo, Galatasaray derbisi kadrosunda da yok.

Gustavo geçen sezon Galatasaray ile Kadıköy'de oynanan maçta oynanamamış ve maçı sarı-kırmızılı takım 3-1 kazanmıştı. Fenerbahçe o maçta 7 tanesi isabetli toplam 14 şutu kalesinde görmüştü. Gustavo geçen sezon Beşiktaş'a karşı 2-0 kaybedilen derbide de yoktu ve Beşiktaş bu kez 7 tanesi isabetli 13 şutu kalesinde görmüştü

Bu sezon Denizlispor deplasmanında Fenerbahçe, 10 kişi kalmasının da etkisiyle maçı 2-0 kazanmasına rağmen zorlanmıştı. Altay 7 tane kurtarış yaparken Denizlispor 18 şut çekmişti. Hatayspor ise sadece ikinci yarıda 6 tanesi isabetli 15 şutla Fenerbahçe'yi zorlamıştı