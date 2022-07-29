Fenerbahçe, Luan Peres transferini resmen açıkladı!

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden daha evvel Willian Arao, Bruma, Emre Mor, Lincoln, Joshua King, Tiago Çukur ve Joao Pedro'yı kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler dün akşam İstanbul'a getirdiği Luan Peres transferini de resmen açıkladı!

Fenerbahçe , Brezilyalı stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığını ve bonservis bedelinin 5.225.000 Euro olduğunu duyurdu. Öte yandan anlaşmada Brezilyalı stoper ve takımın performansına göre 237 bin 500 Euro da bonus maddesi bulunuyor.

Ayrıca Kanarya'nın en kısa sürede anlaşmaya vardığı bir diğer stoperi Flamengo'dan Gustavo Henrique transferini de resmen duyurması bekleniyor.

Kanarya resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz, Brezilyalı defans oyuncusu Luan Peres’i kadrosuna kattı.

Brezilyalı oyuncu, kendisini 3 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Luan Peres‘e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

İşte Fenerbahçe transferi bu videoyla duyurdu:







