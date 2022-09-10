Fenerbahçe , transfer döneminin bitmesine saatler kala Adana Demir’in savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç için girişimlerde bulunmuş ancak oyuncu Beşiktaş ’a gitmişti. Sarı-Lacivertliler, ocak ayı için şimdiden çalışmalara başladı. Yönetim, bu transfer döneminde gündeme gelmesine rağmen imza attıramadığı iki genç oyuncuya yoğunlaşacak.

Bunlar, Nottingham Forest'ın 21 yaşındaki Fransız stoperi Loic Mbe Soh ile Nordsjaelland’ın 19 yaşındaki savunmacısı Adamo Nagalo. Sarı-Lacivertliler, bu ikilinin durumunu yakından takip edecek. Jorge Jesus’un onay vermesi halinde Soh ya da Nagalo’dan birinin kadroya katılması için mesai harcanacak.







