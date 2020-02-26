Fenerbahçe ligin en çok kırmızı kart gören takımı oldu
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de sinirlerine hakim olamıyor. Son olarak Galatasaray ile oynanan derbi maçta Deniz Türüç ile eksik kalan sarı-lacivertli takım, toplamda 7.kez kırmızı kart gördü ve ligin en çok kırmızı kart gören takımı konumuna geldi.
Derbi maçta oyuna sonradan giren Deniz Türüç, Belhanda ile yaşadığı pozisyon ve ardından Galatasaray kulübesi ile girdiği münakaşa sonucu kırmızı kart gördü. Böylece Fenerbahçe ligin bu sezon en çok kırmızı kart gören takımı oldu.
Gustavo iki kez ihraç oldu
Sinirlerine hakim olamayan takımda bu sezon Deniz Türüç, Luiz Gustavo (2), Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Mauricio Isla ve Ozan Tufan kırmızı kart gören oyuncular oldu.