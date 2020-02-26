Fenerbahçe ligin en çok kırmızı kart gören takımı oldu

Derbi maçta oyuna sonradan giren Deniz Türüç, Belhanda ile yaşadığı pozisyon ve ardından Galatasaray kulübesi ile girdiği münakaşa sonucu kırmızı kart gördü. Böylece Fenerbahçe ligin bu sezon en çok kırmızı kart gören takımı oldu.

Gustavo iki kez ihraç oldu

Sinirlerine hakim olamayan takımda bu sezon Deniz Türüç, Luiz Gustavo (2), Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Mauricio Isla ve Ozan Tufan kırmızı kart gören oyuncular oldu.