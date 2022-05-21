Fenerbahçe ligi Malatya’da bitiriyor

Sarı-Lacivertliler, ikinciliği zaten büyük ölçüde garantilemişti. Ancak İsmail Kartal ve öğrencilerinin hedefi, sezonu galibiyetle tamamlamak. Yeni Malatya'nın ligden düşeceği haftalar öncesinden belli olmuştu. Ev sahibi ekipte birçok oyuncuyla yollar ayrıldı. Cihat Arslan, son haftaları altyapıdan takviye ettiği kadroyla oynadı. Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatya, güçlü rakibini mağlup ederek taraftarına ve Süper Lig 'e güzel bir şekilde veda etmenin peşinde.

Son eksik Berisha

Sarı-Lacivertliler, dün Samandıra Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanın ardından Malatya'ya gitti. Fenerbahçe kafilesinde sakatlıkları bulunan Crespo, Kim, Arda, Pelkas ve Nazım ile cezalı Osayi-Samuel'in yer almayacağı zaten biliniyordu. Ancak dün bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Mergim Berisha, hasta olduğu için antrenmana çıkamadı. İsmail Kartal, sağlık kurulunun tavsiyesinin ardından öğrencisini İstanbul'da bıraktı.