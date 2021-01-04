Fenerbahçe, ligde 3 maç sonra kalesini gole kapattı
Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 maç sonra gol yemeden galip geldi. Kasımpaşa karşısında kazanan Sarı Lacivertliler maç boyunca kalesinde çok fazla tehlike yaşamazken savunma hattı da eksik olmasına rağmen hata yapmadı.
Fenerbahçe, ligde son haftalarda savunmada yaşadığı sorunlar nedeniyle fazla gol yemesiyle eleştirilirken, 3 maç sonra kalesini Kasımpaşa mücadelesinde gole kapattı. Fenerbahçe, son olarak 11. haftada Yukatel Denizlispor'a karşı 2-0 galip gelmiş ve gol yememişti.