Fenerbahçe lig tarihinde ilk kez evinde üst üste 3 maç kaybetti
Fenerbahçe sahasında oynadığı Yeni Malatyaspor maçını 3-0 kaybetti ve lig tarihinde görülmemiş bir sonuca imza attı. Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe evinde oynadığı son üç maçta kaybetti ve lig tarihinde ilk kez üst üste 3 lig maçında mağlup oldu
Fenerbahçe Süper Lig'in 12.haftasında evinde Yeni Malatyaspor maçını 3-0 kaybetti ve lig tarihinde görülmemiş bir istatistiğe imza attı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe böylece lig tarihinde ilk kez üst üste 3 maç yenildi.
Fenerbahçe evinde oynadığı son üç maçta Konyaspor'a 2-0, Beşiktaş'a 4-3 ve Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu ve 9 gol yedi
Deplasmanda hiç yenilmeyen ve 2003-04 sezonunda sonra ilk 6 deplasman maçını kaybetmeyip önemli bir başarıya imza atan Erol Bulut iç sahada ise 6 maçta sadece iki kez kazanabildi ve 11 puan kaybetti