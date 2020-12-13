Fenerbahçe liderlik fırsatını tepti

23 puanla ve averajla kendisiyle aynı puanda bulunan ikinci Galatasaray ve üçüncü Fener'in önünde lider durumda olan Alanyaspor, geçtiğimiz hafta sonu önce Gençlerbirliği'ne 2-1, daha sonra da hafta içinde erteleme mücadelesinde Göztepe'ye 1-0 yenilerek, bu sezonki ilk 2 mağlubiyetini üst üste almıştı. Puan farkını açma şansını yitiren Alanya, bugün de sezonun formda takımı Beşiktaş'la karşılaşacaktı. Bir de bunun üzerine fikstür gereği Galatasaray da haftayı 'BAY' geçerek, maç yapmayacaktı.

Bunların hiçbiri olmadı

İşte böyle bir ortamda Sarı-Lacivertliler, dün Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u yense ya da berabere kalsa, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacaktı. Alanya'nın da bugün olası bir yenilgisi ya da beraberliği, belki de Kanarya'nın haftayı Süper Lig'de lider olarak kapatmasını sağlayacaktı. Ama bunların hiçbiri olmadı ve teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, karşılarında beklemedikleri kadar güçlü bir Malatya buldu ve farklı yenilgiyle bu önemli fırsatı harcadı.





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