Fenerbahçe liderliği o maçlarda kaçırdı

İlk yarı boyunca özellikle şu anda küme düşme hattının tam ortasında bulunan bazı takımlar önünde yaşanan kayıpları herkesi etkiliyor. Antalyaspor ve Kayserispor’a karşı alınan 1-0’lık yenilgiler, bu duruma örnek oldu.

Şu anda 16. sırada olan Antalyaspor, 7. haftada Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 1-0 devirdikten sonra 8 haftadır kazanamıyor ve teknik direktör Bülent Korkmaz’la yollar ayrıldı. Benzer şekilde 9. haftada sarı-lacivertlileri sahasında 1-0 yenen Kayserispor da daha sonraki 6 maçta 1 kez kazanabildi ve ligde 18. sırada kaldı.

6 puan gitti

Son olarak Kayserispor’da da Fenerbahçe’yi teknik adamlardan Bülent Uygun’la dün itibariyle vedalaşıldı. Bu iki maçta yitirilen 6 puanın liderliği bile etkilediği düşüncesi öne çıkıyor. Bununla beraber, 3. haftada iç sahada Trabzonspor’la oynanan ve 1-1 sona eren maçta herkesin hayıflanarak hatırladığı bir maç oldu.

Şu anda 28 puanla 4. olan sarı-lacivertliler, bu 3 maçtaki kayıplar yaşanmasaydı 32 puanla liderliğe yükselebilirdi. Başkan Ali Koç’un da 15. haftadaki Sivasspor maçı sonrası dile getirdiği ‘7-8 puanlık kayıp’ konusu aslında burada göze çarpıyor. (Skorer)