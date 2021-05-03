Süper Lig’in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 76’ya yükseltti ve haftayı lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde 2. sırada tamamladı.
Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 14 dakikada skoru 3-0’a getirdi. Fenerbahçe ilk golünü 6. dakikada Sosa’nın ayağından penaltı vuruşuyla bulurken, 12. dakikada Valencia farkı 2’ye çıkardı. Sarı-lacivertliler 14. dakikada Pelkas’ın kaydettiği golle soyunma odasına 3-0 üstün gitti.
İkinci yarıda bulduğu birkaç pozisyonu değerlendiremeyen Fenerbahçe, rakibinin 81. dakikada Özgür Sert’in ayağından bulduğu gole engel olamadı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.
VAR’dan penaltı kararı çıktı
Fenerbahçe, mücadelenin 5. dakikasında VAR kararıyla penaltı kazandı.
Karşılaşmanın ilk dakikasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Valencia’nın vuruşunda top savunmada Gökhan Kardeş’in eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan, VAR’ın da uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. (AA)