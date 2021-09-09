Fenerbahçe Kulübü Hukuk Departmanı harekete geçti

Fenerbahçe Kulübü, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle açılan davada, 4 Haziran'da verdiği hükmün gerekçesinin açıklanmasının ardından hukukçularının harekete geçtiğini duyurdu.

Kulüpten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

48 sanığa 5 yıl 1 ay ile 1971 yıl arasında değişen hapis cezası, toplamda 7798 yıl 6 ay hapis cezası, 40 sanıkla ilgili de beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına yönelik hüküm kuran mahkemenin hazırlamış olduğu 2 bin 899 sayfalık gerekçeli karara karşın hukukçularımız, detaylı bir çalışma başlattı.

Mahkeme tarafından verilen kararda FETÖ'nün doksanlı yıllardan beri futbol dünyasında yapılandığı, şike kumpasıyla taraftarları sokağa dökmeye amaçladığı ve örgütün bir hamleyle birden çok çıkar sağlamayı amaçladığı belirtilirken; Kulübümüzün Hukuk Departmanı ve hukukçularımız; konuyla ilgili detaylı bir inceleme sürecinde olup, ilerleyen günlerde camiamızı, taraftarımızı ve kamuoyunu detaylı bir şekilde bilgilendirecektir.