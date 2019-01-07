Fenerbahçe Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 10 Ağustos 2000 doğumlu Kudret Oben Saraçoğlu ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı.

Orta saha mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Başkanımız Ali Koç’un yanı sıra; Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile oyuncunun ailesi yer aldı.

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