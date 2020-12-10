Fenerbahçe krizi aşmaya çalışıyor

Fenerbahçe covid19 testleri sonucunda çok da eksik kalmayan ekiplerden oldu. Birkaç vaka dışında Sarı-Lacivertli ekip genel olarak büyük sıkıntı yaşamadı. Ancak sakatlıkların ve cezalıların fazlalığı planların yeniden gözden geçmesini gerektiriyor. Mbwana Samatta, Kemal Ademi, Mauricio Lemos ve Diego Perotti’den oluşan sakatlar ordusuna son olarak adalesinde yırtık tespit edilen Enner Valencia da eklenmişti. 5 futbolcunun da tedavilerine Samandıra Tesisleri’nde devam ediliyor. Erol Bulut, öğrencileriyle ilgili gelişmeler hakkında her gün sağlık ekibinden bilgi alıyor. Ayrıca SerdarAziz'in de kırmızı kart cezası bulunuyor.