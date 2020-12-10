Fenerbahçe krizi aşmaya çalışıyor
Lig ve kupada çok yoğun bir trafiğin içine giren Fenerbahçe, sağlıklı bir kadro ile yola devam etmek için çare arıyor. Denizlispor maçı sonrası ortaya çıkan görüntü çok da hoş değil. Cezalı ve sakatlıkları süren futbolcuların fazlalığı Fenerbahçe için kadro revizyonunu zorunlu kılıyor.
Fenerbahçe covid19 testleri sonucunda çok da eksik kalmayan ekiplerden oldu. Birkaç vaka dışında Sarı-Lacivertli ekip genel olarak büyük sıkıntı yaşamadı. Ancak sakatlıkların ve cezalıların fazlalığı planların yeniden gözden geçmesini gerektiriyor. Mbwana Samatta, Kemal Ademi, Mauricio Lemos ve Diego Perotti’den oluşan sakatlar ordusuna son olarak adalesinde yırtık tespit edilen Enner Valencia da eklenmişti. 5 futbolcunun da tedavilerine Samandıra Tesisleri’nde devam ediliyor. Erol Bulut, öğrencileriyle ilgili gelişmeler hakkında her gün sağlık ekibinden bilgi alıyor. Ayrıca SerdarAziz'in de kırmızı kart cezası bulunuyor.