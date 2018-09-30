Fenerbahçe kritik virajda

Süper Lig’in 8. haftası oynandıktan sonra 1 haftalık milli araya girilecek. Fenerbahçe, bu süreçte 3 önemli karşılaşma oynayacak. Bu akşam ligde Rize deplasmanına konuk olacak Sarı- Lacivertliler, perşembe günü ise Avrupa Ligi’nde Trnava’yı ağırlayacak. Grupta ilk maçında Dinamo Zagreb karşısında hüsran yaşayan Kanarya için Slovak rakibini yenmek, olmazsa olmaz. Cocu ve öğrencileri, bu karşılaşmadan sadece 2 gün sonra ise ligde Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden biri olan Turuncu-Lacivertliler’i mağlup ederek, zirve yolundaki iddiasını kanıtlamaya çalışacak.

’Kazanmak zorundayız’

Phillip Cocu, Rize maçı öncesi dün yapılan idmanda öğrencilerine son uyarılarını yaptı. Hollandalı teknik adam, “Beşiktaş derbisinde doğru yolda olduğumuzu gösterdik. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Rakibimiz Rizespor ligde zor günler yaşıyor. En az bizim kadar galip gelmek isteyecekler. Bu nedenle dikkatli oynamamız ve motivasyonumuzu kaybetmeden maçı tamamlamamız gerekiyor. Eğer şampiyonluk yarışında olduğumuzu göstermek istiyorsak, kazanmak zorundayız. Bunu başaracağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Son idmanda hücum çalıştılar

Fenerbahçe’de Cocu, zorlu maç öncesi yapılan son antrenmanda hücum organizasyonları üzerinde durdu. Sarı-Lacivertliler özellikle kanat akınları üzerine çalışmalar yaptı. İdman, taktisel ve bireysel çalışmalarla son buldu. Antrenmanın ardından uzakla Trabzon’a giden Fenerbahçe kafilesi, buradan karayoluyla Rize’ye geçerek otele yerleşti ve maç saatini beklemeye başladı. Sarı-Lacivertliler, bu akşam karşılaşmanın ardından Trabzon’dan uçakla İstanbul’a geri dönecek.