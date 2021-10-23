Fenerbahçe kritik viraja giriyor
Fenerbahçe, peş peşe 4 önemli ve zorlu maça çıkacak. Sarı-Lacivertliler, ligin flaş takımları Alanyaspor ve Konyaspor (d) ile karşılaştıktan sonra Avrupa Ligi’nde kaderini belirleyecek Antwerp (d) sınavına çıkacak. Kayseri maçı sonrası Milli araya girilecek.
Sarı-Lacivertliler’de artık gözler Alanyaspor maçına çevrildi. Fenerbahçe , yarınki karşılaşmayla birlikte lig ve Avrupa’da kritik bir dönemece girecek. Alanya, son 6 lig maçında biri Galatasaray deplasmanı olmak üzere 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligin en formda takımlarından birine karşı Pereira ve öğrencileri yara sarmaya çalışacak. Sarı- Lacivertliler, sonraki hafta ise ligin bir diğer flaş ekibi olan Konyaspor deplasmanına çıkacak. Kanarya, 4 Kasım’da Belçika’da Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Bu maçtan alınacak sonuç, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki kaderini belirleyecek.
Dönüş Galatasaray derbisiyle
Vitor Pereira’nın ekibi, 7 Kasım’da karşılaşacağı Kayserispor mücadelesiyle birlikte Milli araya girecek. Son Milli ara öncesi lider olan Sarı-Lacivertliler, bu süreçte yine zirveye çıkmaya çalışacak. Lige dönüş ise yine çok zorlu bir maçla olacak. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Yarın
Süper Lig: Alanyaspor
30 Ekim
Süper Lig: Konyaspor (d)
4 Kasım
Avrupa Ligi: Antwerp (d)
7 Kasım
Süper Lig: Kayserispor