Fenerbahçe, kötü gidişatı Altay karşısında durdurdu

Spor Toto Süper Lig ’in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Altay’ı 2-1 mağlup ederek ligde iki maçın ardından galibiyetle tanıştı. Müsabakanın 14. dakikasında Altay, Ahmed Rayan’ın golüyle 1-0 öne geçerken, 37. dakikada sarı-lacivertli ekip İrfan Can Kahveci ile beraberliği yakaladı.

İkinci yarı 71. dakikada sahneye çıkan Serdar Dursun, takımını 2-1 öne geçirirken galibiyet golünü de kaydetmiş oldu. Fenerbahçe aldığı bu galibiyetle iki maçın ardından kazanırken, ligin 20. haftasında Adana Demirspor’a 2-1 mağlup olmuş, 21. haftasında ise Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.







