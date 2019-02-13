Fenerbahçe, Konyaspor mesaisine başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı A.Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

13 Şubat 2019, Çarşamba 15:09
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Fenerbahçe, Konyaspor mesaisine başladı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda dün evinde Zenit’i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde çalışan sarı-lacivertlilerde, Zenit mücadelesinde ilk 11’de oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise salonda yaptıkları egzersiz hareketlerinin ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli oyuncular, U21 takımının da katılımıyla hücum ve defans organizasyonlarının ardından bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı. 

Fenerbahçe, A.Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

İHA

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