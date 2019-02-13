Fenerbahçe, Konyaspor mesaisine başladı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda dün evinde Zenit’i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde çalışan sarı-lacivertlilerde, Zenit mücadelesinde ilk 11’de oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise salonda yaptıkları egzersiz hareketlerinin ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli oyuncular, U21 takımının da katılımıyla hücum ve defans organizasyonlarının ardından bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe, A.Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İHA