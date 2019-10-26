Türkiye Süper Ligi’nde 9. haftanın merak edilen karşılaşmalarından Fenerbahçe - Konyaspor maçı için Misli.com üyeleri hem Tek Maç hem Canlı bahis oynama şansına sahip... Ayrıca birçok eklenen yeni bahis seçenekleri ve cazip oranlarla bahis keyfini yaşamak için siz de Misli.com’a üye olabilirsiniz.

Fenerbahçe milli araya giderken yaşanan kayıplar ve sakatlıkların artmasından yana sıkıntılıydı… Ancak Denizlispor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönerek sıralamada 3.lüğe çıktılar ve lider Alanyaspor’un 3 puan arkasında şampiyonluk yarışı için güven tazelediler. Sarı lacivertlilerde Dirar hala yokken, kaleci Harun ve Cuma günü sakatlığı nükseden Max Kruse de forma giyemeyecek. Kaburgası çatlak olan Emre ise sargıyla sahada olacak.

Fenerbahçe - Konyaspor tek maç iddaa oynamak için görsele tıkla...

Kayseri ve Kasımpaşa maçlarıyla çıkış yakalayan Konyaspor, geçen haftaya damgasını vuran olay olan maçın 1. dakikası içinde kaleci Serkan Kırıntılı’nın oyun dışı kalmasından sonra Yeni Malatya’ya 2-0 mağlup olmuştu. Ligde ilk 5 içinde yer almayı hedefleyen Aykut Kocaman’ın ekibinde Hurtado sakatlıktan döndü ama kadroda yer almadı. Kaleci Serkan Kırıntılı cezalı olacağından yerine Ertuğrul Taşkıran görev yapacak.

İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?

• Fenerbahçe, Kadıköy’de Konyaspor’a karşı son 14 maçın 13’ünde yenilmedi.

• Fenerbahçe rakibiyle oynadığı 36 maçın hepsinde en az 1 gol kaydetti.

• Konyaspor’un bu sezon 4 deplasman maçının 3’ünde 2,5 gol barajı altında sonuç çıktı.

• Konyaspor’un ligde oynadığı 8 maçın 6’sında ilk yarılarda en fazla 1 gol oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyelerinin %68’i bu maçta Fenerbahçe’nin kendi sahasında kazanmasını bekliyor. Bu tercihi ise %16’lık oynanma oranıyla 2,5 gol üstü bahsinin takip ettiğini görmekteyiz.



