Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig’de iç sahada üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşılaşmalarından galip ayrılan Fenerbahçe, deplasmanda ise İstikbal Mobilya Kayserispor’a 1-0 yenilmişti. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Kadıköy’de Rusya’nın Zenit takımını 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, sahasındaki galibiyet serisini Atiker Konyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Aykut Kocamanlı Atiker Konyaspor ise Kadıköy'de galibiyet peşinde olacak.

Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Fenerbahçe - Konyaspor maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Moses, Zajc, Valbuena, Slimani.

Atiker Konyaspor'un ilk 11'i: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Milosevic, Traore, Fofana, Jahovic

Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 23 puanla 14. sırada giriyor. Süper Lig’de son 6 maçında yenilgi yüzü görmeyen teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor ise 33 puanla 6. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe’de 4 eksik

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor karşısına 4 eksik futbolcuyla çıkacak.

Ligde İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk 11’de forma giyen Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Roberto Soldado, Konya mücadelesinde kadroda yer almayacak. Karşılaşma öncesi Soldado ve Tolgay kırmızı kart, Isla ise sarı kart cezalısı durumunda bulunurken, Mehmet Ekici sakatlığı sebebiyle takımıyla olamayacak.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Atiker Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Kocaman yaklaşık 9 ay sonra Kadıköy’de

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, uzun bir aranın ardından yeniden Kadıköy’e gelecek. Sarı-lacivertli takımı iki farklı dönemde çalıştıran tecrübeli teknik direktör, yaklaşık 9 ay sonra Fenerbahçe taraftarının önüne çıkacak.

Geçen sezon Fenerbahçe’nin başında Kadıköy’de son maçını Atiker Konyaspor’a karşı oynayan Kocaman, 271 gün sonra Ülker Stadı’nın çimlerine bu kez Atiker Konyaspor’un teknik direktörü olarak ayak basacak.

Taraftardan protesto

Fenerbahçeli taraftarlar, hakem kararlarını protesto etmek için yarın karşılaşma öncesinde yürüyüş yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulunu protesto etmek için yapılacak yürüyüş, saat 15.00’te başlayacak. Protesto yürüyüşü, Bağdat Caddesi’nde bulunan Göztepe Parkı’ndan start alacak ve Ülker Stadı’nda son bulacak.

Fenerbahçe ile Konyaspor 36. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig’de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 35 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe’nin toplam 96 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 39 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Konya’da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2’sini son 6 randevuda elde etti.

Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul’da daha önce 17 lig maçında karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2’lik skorla mağlup oldu. İstanbul’da Fenerbahçe 52 gol attı, kalesinde 16 gol gördü. Geçen sezon İstanbul’daki maçta ev sahibi ekip 3-2 galip geldi.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul’da 5-0’lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2’lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor’a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.