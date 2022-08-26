Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig ’in dördüncü haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Austria Wien maçına ilk 11’de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Serdar Aziz ve Joshua King

Sarı-Lacivertli ekipte Serdar Aziz ve Joshua King ise günü bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



