Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Konuk Konya ise İstanbul'dan puanlarla dönerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ligde oynadığı 7 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve üst üste son 4 maçını kazanan Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya maç fazlasıyla liderlik koltuğunda girdi. Ligde 4 maçtır kazanamayan İttifak Holding Konyaspor'un ise 6 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe - Konyaspor ilk 11'leri;

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta

Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde oynadığı 7 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve üst üste son 4 maçını kazanan Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya maç fazlasıyla liderlik koltuğunda girdi. Ligde 4 maçtır kazanamayan İttifak Holding Konyaspor'un ise 6 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Fraport TAV Antalyaspor maçında çift sarı karttan oyundan atılan Sinan Gümüş, cezası nedeniyle İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sinan'ın yanı sıra Samandıra'da takımdan ayrı program uygulayan Nabil Dirar da kadroda yer almayacak.

Luiz Gustavo ceza sınırında

Fenerbahçe'nin Brezilyalı tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, İttifak Holding Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Gençlerbirliği deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Konyaspor'da eksik çok

İttifak Holding Konyaspor ise zorlu mücadele öncesinde sıkıntılı. Ligde 4 maçtır kazanamayan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında birçok önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Amir Hadziahmetovic, Marin Anicic, Volkan Fındıklı, Uğur Demirok, Ömer Ali Şahiner ile Ahmet Çalık, Kadıköy deplasmanında görev yapamayacak.

Fenerbahçe ile Konyaspor 39. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 38 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 5 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 42 golle yanıt verdi.

Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 19 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 17 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, bir kez de berabere kaldı. İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.