Üst üste gelen galibiyetler sonrası Süper Lig'in zirvesine kurulan Fenerbahçe, son haftaların formsuz takımı Konyaspor'u konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, sezon boyunca Süper Lig heyecanı Misli.com'da!

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, son 4 maçını kazanıp liderliğe kadar yükseldi. Sakatlığı bulunan Jose Sosa ile cezalı Sinan Gümüş dışında takımda önemli bir eksik yok. TD Erol Bulut, Sosa'nın yokluğunda orta alanda nasıl bir düzenle oynayacak herkes merak ediyor. En muhtemel senaryo Ozan Tufan'ın Sosa'nın görevini üstlenmesi, Dimitris Pelkas'ın hücum merkezine geçişi ve Mbwana Samatta'nın sola kayması sonrası forvette Papiss Cisse'nin oynaması...

Son 2 maçını kaybeden, son 4 maçında galibiyeti olmayan Konyaspor, İstanbul'a 6 eksikle geldi. Amir Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Marin Anicic ve Uğur Demirok sakat. Ahmet Çalık ise koronavirüs karantinasında. TD İsmail Kartal'ın stoperde "Adil Demirbağ & Abdülkerim Bardakçı" ikilisiyle başlaması, önlerinde Marko Jevtovic'e görev vermesi, orta alanın merkezinde ise Farouk Miya ile Dani Milosevic'e formayı emanet etmesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe bu sezon ligde oynadığı 7 maçın 5'ini kazandı. Bu 5 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Konyaspor bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta da gol atamadı, bu 3 maç "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe Kazanır" oldu! %57'lik kesim sarı-lacivertli ekibin 3 puanı alıp ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkaracağını düşünüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol olmasını bekliyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN YORUMU

Ligin tartışmasız en güçlü ve en geniş kadrosuna sahip olan Fenerbahçe karşılaşmanın elbette net şekilde favorisi. Konyaspor’un Fenerbahçe’nin 4 maçlık galibiyet serisini durdurabilecek bir rakip olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe rakip filelere en az 2 ya da 3 gol atarak galibiyete uzanır.



