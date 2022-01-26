Fenerbahçe, Konan transferi için ne kadar bonservis ödeyecek?

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda sol bek transferi için düğmeye basan Fenerbahçe listesine Konan'ı eklemişti.

Fenerbahçe'de Konan transferinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Bonservis ücreti 2.5 milyon Euro + bonuslar

Fildişili yıldız ile büyük ölçüde anlaşan sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun kulübü Stade Reims'e teklifini yaptı.

Fenerbahçe, Ghislain Konan için Fransız ekibine 2.5 milyon Euro + bonuslardan oluşan bir teklif sundu.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.

17 maçta 3 gole katkı

26 yaşındaki Fildişili savunmacı bu sezon Reims'de görev aldığı 17 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.

Ülkesinin takımı ASEC Mimosas'da futbola başlayan Konan'ın kariyerinde Guimarães B, Vit. Guimarães ve Stade Reims bulunuyor.

Filip Novak da 3-4 hafta yok

Filip Novak dışında orijinal sol beki bulunmayan F.Bahçe'de bu pozisyonunda Ferdi Kadıoğlu, Szalai oynadı.

Sivasspor maçında Novak'ın sakatlanmasıyla birlikte Osayi sol bekte maçı tamamladı.

Sarı lacivertlilerde, tendon içi yırtık saptanan Çek bek Filip Novak ise 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kaynak: Ajansspor