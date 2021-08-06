Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'de Bosna Hersekli Sead Kolasinac yeniden gündeme geldi.

Todofichajes.com'un haberine göre 28 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli kulübe çok yakın. Haberde, Kolasinac'ın yakın arkadaşı Mesut Özil gibi Arsenal'den ayrılıp Fenerbahçe'nin yolunu tutacağından bahsedildi. Fenerbahçe'nin bu transfer için ne kadar ödeme yapacağının ise henüz belli olmadığı belirtildi.









Sözleşme teklif edildi

Öte yandan İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre ise sarı laciverliler, Sead Kolasinac'la görüştü ve 2024 yılına kadar geçerli olmak üzere sözleşme teklifinde bulundu.





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Schalke'ye kiralanmıştı

2017 yılından beri İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in kadrosunda bulunan tecrübeli defans oyuncusu geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Alman ekibi Schalke'de geçirmişti.