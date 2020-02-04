Fenerbahçe, Kırklareli’de coşkuyla karşılandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor’la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, kente ulaştı. İstanbul'dan karayoluyla kulüp otobüsüyle yola çıkan Fenerbahçe kafilesini kalabalık taraftar grubu büyük bir çoşkuyla karşıladı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı karşılamada kalabalık taraftar topluluğu tezahüratlarda bulunarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu ve kafileyi konaklayacağı otele kadar takip etti. Otobüsten inen bazı futbolcular taraftara alkışlayarak karşılık verdi. Teknik direktör Ersun Yanal eşliğinde otele gelen 20 kişilik kadroda yeni transfer Simon Falette, yarınki oynanacak maç için Kırklareli'ne gelen isimler arasında yer aldı.

Fenerbahçe'nin Kırklareli kafilesinde şu isimler yer aldı: Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Allahyar Sayyadmanesh.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın GMG Kırklarelispor, Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.30'da çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek.