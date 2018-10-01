Fenerbahçe kimseden çekmedi Okan Buruk’tan çektiği kadar!

Sezona çok kötü başlayan, ilk 6 haftada galibiyet alamayıp İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, dün ayağa kalktı. Yeşil-Mavili takımın başında ilk maçına çıkan Okan Buruk, Karadeniz ekibine unutulmaz bir zafer yaşattı. Başarılı hoca geçen sezon da Fenerbahçe’nin belalısı olmuştu. Akhisar ile Fenerbahçe’yi ligdeki iki maçta da deviren genç teknik adam, Türkiye Kupası finalinde yine kazanan taraftı. Buruk, dünkü galibiyetle birlikte üst üste 4. kez Fenerbahçe’yi yıktı.

Maç sonu coşku...

Çaykur Rizespor’a bu sezonki ilk 3 puanını getiren Okan hoca, gerek takımına oynattığı futbol, gerekse yaptığı taktiksel hamleler ile ayakta alkışlandı. Karşılaşmanın sonunda Rizesporlu taraftarlar Okan Buruk’u tribüne çağırırken, Çaykur Didi Stadı’nda büyük coşku yaşandı.

'Güzel bir tesadüf'

90 dakika sonrası Okan Buruk hayli mutluydu. Geçen sezondan itibaren Fenerbahçe’yi yendiği hatırlatılan başarılı hoca, “Akhisar ile 3 galibiyetimiz vardı Fenerbahçe’ye karşı. Bu da inanarak bakmamızı sağladı. Başlangıç için güzel bir tesadüf oldu. Bu sezon hiç kazanamayan bir takımın kazanması çok değerli” dedi. Maçı da değerlendiren Buruk, “İlk bulduğumuz gol bizi güçlendirdi. Rakip dağıldı, top bizde kaldı. İkinci yarı doğru çıkışlar yapsak daha da farkı bulabilirdik” ifadesini kullandı.